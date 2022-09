Aprilia, procede il piano di interventi di manutenzione dei plessi scolastici

L’amministrazione comunale di Aprilia informa che procede come da programma il piano di interventi messo in piedi dall’assessorato ai Lavori pubblici relativamente ai plessi scolastici del territorio.

“Al netto di una manutenzione generale su tutte le scuole per quanto riguarda la sistemazione degli arredi quali infissi, porte e bagni, ha spiegato l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, siamo intervenuti con modalità specifiche in diverse strutture scolastiche comunali. Grazie a finanziamenti comunali e risorse extra comunali che gli uffici sono stati in grado di attrarre, abbiamo dedicato grande attenzione al mondo scuola curando in modo particolare l’impiantistica delle scuole, la sicurezza della popolazione studentesca e l’ammodernamento degli spazi dedicati agli studenti”.





L’edilizia scolastica della città, infatti, rappresenta un capitolo importante del Piano triennale dei Lavori pubblici approvato dall’amministrazione comunale. Un settore che, insieme alle periferie ed alla sicurezza stradale, la maggioranza al governo della città considera di importanza strategica.

Interventi con risorse comunali:

-Scuola Campo di Carne: tinteggiatura locali, ripristino strutture d’arredo deteriorate, riorganizzazione degli spazi con nuove tramezzature;

Scuola Pascoli: tinteggiatura locali;

Scuola Montarelli: tinteggiatura locali;

Scuola Matteotti: manutenzione impianto riscaldamento, manutenzione bagni;

Scuola Montegrappa: ripristino bagni, manutenzione impianto riscaldamento;

Scuola Orzini: tinteggiatura locali, rimodulazione spazi interni con nuove tramezzature;

Interventi con ricorse extra comunali:

-Scuola Campo Del Fico: efficientamento energetico, manutenzione bagni;

-Scuola Toscanini: ripristino impianto d’allarme;

-Scuola Montarelli: manutenzione impianto d’illuminazione, messa in sicurezza ingresso scuola dell’infanzia;

-Scuola Selciatella: ampliamento mensa scuola materna;

-Scuola Deledda: ripristino e messa in sicurezza della copertura

-Scuola Pirandello: efficientamento energetico

-Scuola Garibaldi: abbattimento barriere architettoniche, nuove scale antincendio, manutenzione coperture.

“Nell’ultimo anno abbiamo aperto tanti cantieri e tanti ne apriremo a breve, continua l’assessora ai Lavori pubblici Luana Caporaso, nei prossimi mesi metteremo in cantiere diversi interventi come, ad esempio, la progettazione dell’efficientamento energetico della scuola Arcobaleno. Si tratta di un piano di interventi, per noi prioritario, che copre gran parte del territorio comunale. Un lavoro messo in piedi grazie anche alla collaborazione proficua e continuativa con i dirigenti scolastici. Siamo in attesa, inoltre, di conoscere l’esito relativo ad altri bandi a cui abbiamo partecipato per continuare a migliorare le nostre scuole ed offrire alla popolazione studentesca ed al corpo docenti locali adeguati alle attività didattiche”.