Formia, presentato in Comune l’evento ‘University Village’: dal 22 al 24 settembre

Dal 22 al 24 settembre Formia diventerà il centro nevralgico dei dodici Atenei tra i migliori d’Italia, grazie all’organizzazione dell’University Village, il prestigioso appuntamento di spessore nazionale per l’orientamento universitario.

La presentazione ufficiale dell’evento, una vera e propria novità, si è tenuta nella mattinata di ieri, giovedì 15 settembre presso la Sala Sicurezza alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo, dell’assessore alla Cultura Fabio Papa, del conference manager Giuseppe Rinaldi, nelle vesti di moderatore, e del vicepresidente del Comitato Organizzativo University Village Nicola Migliore. Uno sforzo imponente messo in piedi dal Comune di Formia e dal Comitato promotore che andrà a coinvolgere attivamente anche gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti cittadini e le scuole secondarie di 2° grado delle province di Latina e di Frosinone.





Il villaggio, che sarà allestito tra Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro, sarà completamente dedicato al mondo accademico. All’interno del ricco e variegato programma di iniziative si alterneranno incontri per l’orientamento agli studi, convegni con la partecipazione di docenti, ricercatori e illustrazioni di progetti sperimentali con la presenza di ospiti di eccezione. Gli allievi dell’Istituto Alberghiero I.P.S.E.O.A “A.Celletti” e dell’I.I..S “Fermi-Filangieri”, ad indirizzo Turismo, due eccellenze del territorio, si occuperanno dell’accoglienza dei visitatori (studenti, accompagnatori e famiglie) e li guideranno tra attività didattiche che si terranno all’interno del villaggio e nelle visite alla scoperta del paesaggio e dei meravigliosi siti archeologici custoditi a Formia.

Gli atenei che hanno aderito all’iniziativa, inedita in Italia, sono: l’Università “Bocconi” di Milano, l’Università di Trento, l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università Mercatorum, l’Università di Roma “Sapienza”, l’Università degli Studi di Udine, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Nel corso delle tre giornate, oltre alle attività di orientamento, sono previsti convegni tematici con docenti universitari e relatori del mondo imprenditoriale internazionale, visite libere e gratuite ai siti archeologici della città compreso il Museo Archeologico Nazionale, sito al piano terra del palazzo comunale. Gli studenti che parteciperanno ai convegni in programma riceveranno un attestato di partecipazione ai fini del P.C.T.O.

Durante la presentazione il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato che per la “città è una grande opportunità da cogliere al volo”, e che “l’University Village rappresenta una vetrina di eccellenza per il nostro comprensorio. Ospitare un evento di livello nazionale con la partecipazione di alcuni dei più importanti Atenei italiani rappresenta un motivo di grande orgoglio e di crescita. La location centrale del villaggio – ha aggiunto il sindaco – non è stata casuale, perché costituisce un punto attrattivo sia per la cittadinanza che per i paesi limitrofi che potranno così assistere senza problemi alla manifestazione”.

L’assessore alla Cultura, Fabio Papa, ha rimarcato che “l’evento, un unicum del settore, favorirà un accesso consapevole e motivato agli studenti universitari e l’obiettivo portante sarà quello di fornire informazioni specifiche ai giovani che intendono affacciarsi sul mercato del lavoro, che avranno inoltre l’occasione, accompagnati dagli allievi delle scuole di Formia di visitare gratuitamente i siti archeologici che arricchiscono il valore e il blasone della nostra città”.

La cerimonia inaugurale sarà celebrata il 22 settembre alle ore 10:30 in Piazza della Vittoria.