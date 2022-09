Cisterna, convocato il Consiglio comunale in adunanza straordinaria

Il Presidente del Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, ing. Quirino Mancini ha comunicato che “ai sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria, è convocato presso il Palazzo Comunale, in aula consiliare al piano primo, in prima convocazione per il giorno venerdì 16/09/2022 alle ore 16:00 ed in seconda convocazione per il giorno sabato 17/09/2022 alle ore 17:00, per esaminare i punti di cui al seguente

ordine del giorno:





1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Presa d’atto della costituzione del nuovo gruppo consiliare denominato “Coraggio Italia” capogruppo Maria René Carturan;

3. Presa d’atto della modifica della composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza dei Capigruppo;

4. Conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Cisterna di Latina al dott. Fabio Ricci, per il contributo al progresso della cultura della prevenzione e cura del tumore al seno;

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 178 in data 20/07/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000;

6. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 192 in data 02/08/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000;

7. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 221 in data 01/09/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. N.267/2000;

8. Regolamento sui criteri di calcolo del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o in cambio di destinazione d’uso (art. 16, comma 4, lettera d-ter del D.P.R.380/2001) Aggiornamento;

9. Diritti di segreteria e di istruttoria da applicare ai procedimenti del Servizio SUEAP e del Servizio Urbanistica Aggiornamento;

10. Istituzione dell’osservatorio per la tutela, la valorizzazione della coltivazione, della produzione e della commercializzazione del Kiwi e delle eccellenze agricole del territorio di Cisterna di Latina ed approvazione del regolamento;

11. Esercizio del diritto di prelazione per gli immobili siti nel comune di Cisterna di Latina, “omissis indirizzo dell’immobile” distinti in catasto “omissis dati catastali dell’immobile 1” e “omissis dati catastali dell’immobile 2”, di proprietà del sig. “omissis dati del richiedente”.