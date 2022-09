Calcio Promozione, ecco l’ultimo colpo di mercato del Lenola

Si chiude con un gran colpo di mercato la campagna acquisti dell’A.S.D. Città di Lenola che ufficializza il ritorno di Ogbebor Elthon, nigeriano classe 1999 e con un passato di spessore.

L’anno scorso già a Lenola con due match disputati e due gol messi a segno, l’esterno d’attacco ambidestro che è in grado di giocare anche trequartista viene dalla S.C. Mazarese (squadra di Eccellenza siciliana). Proprio lo scorso campionato in Eccellenza ha messo a segno quattro gol e nel 2019 ha collezionato alcune presenze anche in serie D con il Marsala Calcio.





Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo messo a segno grazie all’impegno congiunto del Direttore Generale Attilio Pietrosanto e dell’Allenatore Dario Lauretti

Domenica 18 settembre alle ore 11.00 l’esordio in Coppa Italia Promozione – 2° Trofeo Renzo Lucarini. Il match di andata, come da sorteggio svolto, si svolgerà in casa dell’FC Montenero.