Itri, con l’allerta arancione scatta lo sgombero delle abitazioni

Non è la prima volta che ciò accade. A seguito della frana con alluvione per via del maltempo del novembre 2021, ad ogni livello di allerta meteo, le famiglie che risiedono in alcune delle zone colpite da quell’ondata sono chiamate allo sgombero.

Anche oggi, a seguito dell’ allerta arancione diramata dalla Protezione Civile regionale , alcune famiglie sono chiamate a sgomberare le proprie abitazioni in forma preventiva. Come spiegato dalla vice sindaco Elena Palazzo, che gestisce la macchina amministrativa mentre il sindaco Giovanni Agresti ha a che fare con i propri problemi di salute, entro le 18, queste famiglie devono lasciare le proprie abitazioni.

Chiuse anche tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti in paese per la giornata di venerdì 16 settembre.

“L’Amministrazione comunale – spiegano nella nota – sussistendo pericolo per la pubblica e privata incolumità, chiede la massima collaborazione di tutti i cittadini interessati dalle ordinanze”.

LA COMUNICAZIONE DEL COMUNE “Il vice Sindaco Elena Palazzo comunica alla cittadinanza che, a seguito dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse emanato dal dipartimento della protezione civile, con validità dalla tarda mattinata di oggi 15 settembre 2022 e per le successive 12 18 ore, è prevista in paese allerta arancione per criticità idrogeologica e temporali.

I cittadini interessati dalle ordinanze di sgombero delle proprie abitazioni, dovranno entro le ore 18.00 di oggi 15 settembre 2022, lasciare le proprie abitazioni e recarsi direttamente presso il luogo comunicato alla Polizia Locale in sede di notifica dell’ordinanza.

L’Amministrazione comunale, sussistendo pericolo per la pubblica e privata incolumità, chiede la massima collaborazione di tutti i cittadini interessati dalle ordinanze.