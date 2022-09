Coletta apre a dialogo: “Non possiamo permetterci stallo”

Il sindaco di Latina torna a parlare di responsabilità e di evitare fase di stallo mentre continuano a ventilarsi ipotesi di sfiducia.

LA NOTA DI COLETTA





“Domenica 4 settembre si è conclusa la competizione elettorale e poco meno di una settimana fa, dopo la proclamazione degli eletti, sono tornato a lavorare per Latina con l’obiettivo di far ripartire subito tutte quelle situazioni che erano state messe in stand-by l’8 luglio scorso. È un momento molto delicato, non possiamo negarlo. In campagna elettorale ci sono state tensioni, ma ci troviamo in un momento storico che non ammette indugi e schermaglie politiche. Ritengo sia nostro dovere, in particolare di tutti coloro che sono stati chiamati a rappresentare la città dopo il 4 settembre, mettere da parte i conflitti e rimboccarsi le maniche per far ripartire la città.

È mia intenzione convocare tutte le forze politiche elette in Consiglio Comunale per un confronto che mi auguro possa essere il più maturo e costruttivo possibile, visto che è in gioco il futuro di Latina. È il passaggio naturale che un Sindaco deve fare, mostrando senso di responsabilità e chiedendo altrettanto a tutte le altre componenti, al di là di qualsiasi divisione ci possa essere stata in passato, anche il più recente. Sempre nel rispetto della volontà espressa con il voto da elettori ed elettrici, che poi è l’essenza della nostra democrazia.

In questi giorni ho già incontrato le forze della mia coalizione con le quali sto definendo una serie di punti programmatici per la gestione di questa delicata fase e per il rilancio di Latina. Il momento è particolare anche a livello nazionale, considerate le imminenti elezioni politiche, gli eventi bellici che purtroppo perdurano in Ucraina e l’impressionante aumento dei costi energetici.

Incontrerò al più presto i rappresentanti di Fare Latina e di Forza Italia che hanno fatto parte dell’ultima maggioranza di governo in Consiglio Comunale. E, come detto, chiederò un incontro a tutte le altre forze, a partire da Latina nel Cuore e dal mio avversario nell’ultima campagna elettorale, Vincenzo Zaccheo.

Non possiamo permetterci alcuna fase di stallo, ci sono scadenze importanti legate ai progetti finanziati nell’ambito del PNRR, milioni e milioni di euro a disposizione della nostra città. Metterli a rischio sarebbe un delitto ed è l’ultima cosa che voglio per Latina. Anche per questo stiamo elaborando un cronoprogramma che vorremmo condividere con chiunque vorrà dare il proprio contributo per il bene della nostra città.”