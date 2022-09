A Cisterna arrivano i campioni di Bulgaria dell’Hebar per due allenamenti congiunti con la Top Volley

Settimana intensa per i campioni della Top Volley. I ragazzi di coach Fabio Soli svolgeranno una doppia seduta di allenamento congiunto con l’Hebar il 15 e il 17 settembre sul parterre del Palasport di Cisterna. La partita di giovedì avrà inizio alle ore 19, mentre sabato si comincia alle 18. L’Hebar è campione di Bulgaria in carica e detentrice della coppa nazionale. Al timone degli ospiti, una vecchia conoscenza del campionato di Superlega italiana, Camillo Placì, che nella stagione 2015/2016 ha allenato proprio la squadra pontina. Dirlic e compagni sono chiamati a confrontarsi con avversari di caratura internazionale, in due allenamenti congiunti, a porte aperte, con ingresso gratuito per il pubblico del Palasport di via delle province.

Botteghini aperti anche questa settimana per sottoscrivere l’abbonamento stagionale ed assistere agli incontri casalinghi della Top Volley nel campionato di Superlega nazionale. I tagliandi si possono acquistare al Palazzetto dello Sport, tutti i giorni, fino a sabato, dalle 16 alle 20. Posto assegnato per le 11 partite giocate a Cisterna, scegliendo tra le opzioni “Gold” e “Silver”, con la novità della soluzione “Sostenitore”, compreso di opzione Gold della Tribuna Est dei settori “A” e “C”, con l’opportunità di entrare a contatto con la realtà sportiva cisternese tra iniziative esclusive e il kit brandizzato Top Volley.





#50ANNIDIPASSIONE è lo slogan di questa campagna abbonamenti in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione del club, mezzo secolo di sport vissuti intensamente con i tifosi al fianco del team biancoblu.

Abbonamento “Sostenitore” Tribuna Est settori “A” e “C”, € 500

Abbonamento “Gold” Tribuna Est settori “A” e “C”, € 130 (intero); € 80 (ridotto Under 16)

Abbonamento “Silver” Tribuna Nord, Sud, Est e Ovest, € 90 (intero); € 40 (ridotto Under 16)

Ingresso Gratuito per i nati dal 1 Gennaio 2018.