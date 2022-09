Rapine ai danni di un’anziana e di un bimbo, condannato

Condanna definitiva per Saker Smain, 37enne italofrancese, residente a Latina, che il 24 novembre 2020, nel capoluogo pontino, rapinò prima un’anziana e poi un bambino.

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Latina a nove anni di reclusione, pena ridotta in appello a otto anni.





La sentenza è stata ora confermata dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del 37enne.

Saker Smain, rapinò un’anziana in via San Carlo da Sezze e poi, in piazza del Popolo, un bambino di 11 anni, dal quale si fece consegnare un monopattino.