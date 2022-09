Primo giorno di scuola negli istituti della Provincia di Latina. Ipotesi di chiusura il sabato

E’ suonata questa mattina, 12 settembre la campanella per l’apertura dell’anno scolastico in molti istituti della Provincia di Latina. Un rientro ad orari cadenzati, per facilitare i genitori. Secondo le disposizioni, quest’anno non sono attive le limitazioni per il covid, la mascherina viene infatti consigliata solo a soggetti in condizioni di fragilità.

Nel frattempo gli istituti valutano la decisione secondo cui, per contrastare il caro bollette e quindi ridurre i consumi, per questo anno scolastico gli studenti non avranno lezione il sabato.





Una decisione che avrebbe avuto l’approvazione di quasi tutti i dirigenti scolastici: dell’ipotesi si era parlato durante un vertice con il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli.