L’apriliano Alessandro Marchetti insignito del titolo di accademico magistrale dalla nuova Accademia arti, scienze e professioni

La Nuova Accademia Arti, Scienze e Professioni sabato 10 settembre ha insignito l’apriliano Alessandro Marchetti con il titolo di Accademico Magistrale per l’importante lavoro culturale e sociale portato avanti quale co-fondatore del Premio Internazionale Books for Peace, giunto alla VI edizione.

“Sono molto onorato per questo importante riconoscimento come co-fondatore del Books for Peace. E’ un progetto che vede in prima linea UNIFUNVIC Europa, ANASPOL e IADPES e venne inaugurato, nella I edizione, proprio ad Aprilia nella scuola di via Inghilterra. Oggi dopo 6 edizioni, siamo presenti in 5 continenti e quest’anno i Premi internazionali saranno consegnati a Dubai, negli Emirati Arabi.





Il messaggio che abbiamo lanciato e che è stato raccolto in tutto il mondo è un messaggio di pace, tra i popoli e nei popoli: contro razzismo, intolleranze religiose, di genere, contro il bullismo.

Il Books for Peace vuole essere la voce di chi non ha voce, noi cerchiamo di dare visibilità al lavoro di tanta, tanta gente che si impegna giornalmente e senza tanto clamore per aiutare gli altri: i disabili, i più deboli, i meno fortunati. Se è vero quel proverbio che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, noi vogliamo far rumore ogni volta che invece cresce la foresta, per ringraziare chi si impegna e per tenere accesa la fiaccola della speranza nell’umanità”, ha dichiarato Alessandro Marchetti durante la consegna del Premio ricevuto dalle mani di Claudio Azzolini, fiduciario della famiglia Mandela in Italia e patron del Torino Fashion Week e di Massimiliano De Cristofaro, collaboratore editoriale e Presidente dell’Accademia.