Gaeta, attestato per Giuseppe Giordano e il suo eterno amore per la moglie Ida (#VIDEO)

Una storia triste, ma di amore eterno che, nell’estate del 2018 ha commosso il web, e che è rimbalzata in tutta Italia, e non solo.

La storia di Giuseppe Giordano, e di sua moglie Ida, scomparsa nel 2011. L’uomo, lo ricordiamo, dalla morte della moglie, ha continuato a portarla con sé, seppure solo in foto, in riva al mare del Golfo di Gaeta.





Una storia commovente, ripresa anche dai telegiornali nazionali.

Lo scorso sabato, 10 settembre, presso il palazzo comunale, Giuseppe Giordano ha ricevuto un attestato da parte del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese. La sua storia non ha infatti lasciato indifferente l’amministrazione, che ha voluto attribuire al signor Giuseppe un giusto riconoscimento per il suo gesto di eterno amore per la moglie Ida.

Nel video seguente, la cerimonia di consegna dell’attestato e le parole del signor Giuseppe e del sindaco Leccese.