‘Libridamare’ a Sperlonga, l’edizione 2002 si chiude stasera con Luca Ward

Sarà Luca Ward, celebre voce italiana di Russel Crowe ne “Il Gladiatore”, di Samuel L. Jackson in “Pulp Fiction”, di Pierce Brosnan in “James Bond” e di innumerevoli attori internazionali, e lui stesso apprezzato attore di cinema, fiction televisive e teatro, a chiudere, sabato 10 settembre alle 21:00, “Libridamare a Sperlonga” 2022, la manifestazione realizzata dal Porto di Sperlonga in collaborazione con l’Associazione Posidonia presso la veranda del ristorante Il Porticciolo.

L’attore, grande amante del mare e della navigazione, arriverà in darsena a bordo di una barca.





Nella serata, intitolata “Un calice di cinema”, Ward presenterà il suo libro autobiografico “Il talento di essere nessuno” (Sperling & Kupfer, 2021) e, intervistato dall’esperto di cibo, vino e cinema Gaetano Saccoccio, toccherà aspetti della sua vita privata e professionale. Alla narrazione si abbinerà una degustazione di vini da agricoltura biologica e biodinamica della Cantina Palazzo Tronconi di Arce. L’ingresso per il pubblico è gratuito, i posti limitati; necessaria la prenotazione (tel. e Whatsapp: 328.1337395 / 327.0897299; e-mail: info@libridamare.eu).

Dalla conversazione con Ward, attraverso libere associazioni al suo libro – in cui l’attore si è messo a nudo per la prima volta – emergeranno i ricordi indelebili del nonno e del padre Aleardo, le passioni, gli amori, i figli, l’eclettico esercizio della voce, il talento di essere tutti e “nessuno”. Tante sfaccettature che assumeranno il il gusto dei vini che l’ospite assaporerà insieme al pubblico.

Il legame indissolubile di Ward con il mare, che rende l’attore vicino a Sperlonga, la “perla del Mediterraneo”, e al suo Porto, che da quest’anno è Bandiera Blu, sarà anche l’occasione per esplorare con lui il tema di questa sesta edizione di “Libridamare”: l’idea dei narratori-marinai, della scrittura come navigazione e degli approdi ideali e reali. Afferma Ward nel suo libro: «Il mare ha sempre fatto parte della mia vita, ce l’ho nel sangue. Sono nato a Ostia, vicino a Roma, e sono stato messo su una barca a sette mesi. Ho imparato facendo: ho studiato poco, e ho puntato tutto sull’istinto. Se mi levi il mare, di cui però ho anche molta paura, è finita. Per me il mare è vita».

In una darsena reinterpretata dalla scenografa Sonia Pucciarello con barche di carta e relitti di libri, “Libridamare a Sperlonga” 2022 ha riscosso grande successo. Inaugurata il 5 agosto con il bestseller per l’infanzia Stefano Bordiglioni (“Il capitano è tornato”), è proseguita il 12 agosto con lo scrittore di mitologia per ragazzi Giorgio Anastasio e il poeta Simone Di Biasio (“Enea VS Ulisse”), il 26 agosto con le autrici di libri di scienza per pre-teen Vichi De Marchi e Roberta Fulci (“Chi ha paura delle scienziate?”) e il 2 settembre con Renzo Paris (“L’attrazione degli opposti”), fino a Luca Ward.

Sarà comunicata a breve la nuova data per l’appuntamento con lo storico Giovanni Pesiri (“Corsari a Sperlonga”), programmata il 19 agosto ma rinviata per maltempo.

La rassegna si svolge in collaborazione anche con Comune di Sperlonga, IForD, Sperlonga Turismo, Museo Villa di Tiberio, Federlazio, Libreria Il Pavone, Libreria Il Seme, Pidipupi Asilo Nido.