Degrado e furti alla stazione ferroviaria, la denuncia di ‘Fondi in Azione’

“Nonostante la campagna elettorale per il Parlamento sia entrato nel vivo, Fondi in Azione non dimentica la realtà locale e segnala il grave stato di degrado della stazione di Fondi”.

E’ quanto si legge in una nota stampa trasmessa questa mattina dal referente di ‘Fondi in Azione’, Paolo De Bonis.





“Un’altra auto nella stazione di Fondi ha avuto un grave danno: sono state tolte le ruote in pieno giorno, nell’indifferenza di chi si trovava. Già precedentemente Azione aveva segnalato il degrado della stazione di Fondi, ma a questo punto non parliamo di un soffitto cui è caduto un po’ di intonaco o di una casa ridotta a uno scheletro che presenta un brutto biglietto da visita per la città, ma della sua sicurezza”. Questa la dichiarazione indignata di Paolo de Bonis, referente di Fondi in Azione: “Non è possibile che simili cose non solo avvengano, e che si ripetano dopo pochi giorni. Il Sindaco, in qualità di responsabile dell’ordine pubblico intervenga al più presto facendo un servizio di controllo mediante servizi di pattugliamento eventualmente concordandoli con Polizia e Carabinieri e al più presto ponga telecamere per un controllo reale del territorio.”

Insiste il referente, elencando le molteplici segnalazioni sullo stato di degrado della città mediante comunicati stampa e post sui social, per invitare l’amministrazione a intervenire, proponendo soluzioni, non critiche fini a sé stesse, sempre con lo stile di Azione, tenendo fede al motto #ItaliaSulSerio.

“La stazione di Fondi non deve essere un luogo di spaccio e prostituzione, ma la porta di ingresso della città dove scendono migliaia di persone d’estate per visitare il territorio, luogo di partenza per molti pendolari, e dovrebbe essere ripulita e essere attrezzata con servizi come è ad esempio la stazione di Monte San Biagio, l’amministrazione di Fondi, che la ricordiamo, è a guida Forza Italia e presenta in queste elezioni un loro rappresentante nelle elezioni uninominali al Senato, non riesce a aggiungere la stazione di Fondi nel piano di ammodernamento delle stazioni di RFI (Rete Ferroviaria Italiana)” Insiste Paolo de Bonis, che insieme con tutto il gruppo degli aderenti di Fondi in Azione, ha da tempo preso a cuore il problema del decoro urbano in città e della sua sicurezza.

“Ci auguriamo che l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Maschietto, intervenga in maniera tempestiva e efficace per risolvere questa problematica”.