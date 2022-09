VIDEO Elezioni-bis a Latina, parla il sindaco Coletta: “Tentativi di bloccare la commissione elettorale”

“Vincenzo Zaccheo, dopo aver incassato la terza sconfitta di fila, ha tentato, senza riuscirvi, di bloccare le procedure della commissione elettorale. Vuole impedire la mia nomina a Sindaco di Latina. Una nomina che ho democraticamente ottenuto“.

E’ quanto si legge in un post pubblicato su Facebook dalla pagina ufficiale del primo cittadino Damiano Coletta, dopo gli scrutini che hanno decretato ancora una volta, la sua rielezione a Sindaco di Latina.

Continua Coletta nel post: “Mi pare ormai chiaro che c’è chi, in evidente astinenza di potere, e preoccupato di aver fallito l’ultima occasione politica a disposizione, stia giocandosi il tutto per tutto. E lo stia facendo, addirittura, ricorrendo a meccanismi subdoli, traversi, e prossimi all’antidemocraticità.

Dicono di amare Latina, eppure non perdono occasione per mancarle di rispetto. D’altronde il loro disamore per la città è stato già dimostrato quando hanno boicottato la composizione delle commissioni consiliari nel tentativo di paralizzare l’attività amministrativa.