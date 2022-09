Totti a cena a Terracina, era con la sua nuova fiamma?

Se ne continua a parlare, ma sono notizie di gossip. Totti ha una love story con la tanto chiacchiarata Noemi Bocchi? Ad oggi non c’è nulla di ufficiale, ma, come scritto dal “Corriere dello Sport” riportando le foto del settimanale “Chi”, i due sarebbero usciti dallo stesso locale nella stessa sera, seppur in momenti differenti.

Una casualità? A molti non sembrerebbe. La cosa certa è che Totti era a cena al Vicoletto che si trova a Terracina, come attestato anche dalla foto della pagina Facebook “Sei di Terracina se…”.





Ultimamente, l’ex capitano della Roma calcistica è statto diverse volte a Terracina, anche per giocare a paintball il compagnia del suo ex compagno di squadra.