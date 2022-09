Otto piante di marijuana nel giardino di casa: 52enne arrestato

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest’area, nella giornata del 6 settembre u.s., a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia e pianificate nelle attività dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l’articolazione del Comando Stazione Carabinieri di Cori è stato tratto in arresto un cittadino italiano, 52 enne del luogo, trovato in possesso di otto piante di cannabis indica del peso lordo di kg. 26 che deteneva nel giardino pertinente alla propria abitazione e di circa gr. 13 della medesima sostanza, rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare, il tutto detenuto per la successiva vendita.

Il predetto è stato posto a disposizione del Tribunale di Latina