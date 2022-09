Maltempo, giovedì di possibili temporali

Scatta l’ennesima allerta gialla per possibili temporali. A renderlo noto la Protezione Civile del Lazio che per la giornata di giovedì prevede una “ordinaria criticità idrogeologica per temporali”.

Interessate tutte le zone di allerta del Lazio.





Secondo le previsioni meteo, sono previste precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale dalle prime ore della giornata e per le successive 12-18.

Sui principali siti web e applicazioni riguardanti il meteo, la pioggia – e i possibili temporali – potrebbero farsi nel territorio pontino soprattutto in mattinata e ancor più nel primo pomeriggio.