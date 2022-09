Quando si tratta di truffe online, sei un bersaglio facile?

Il mondo di Internet è pieno di tranelli che cercano costantemente di indurci in truffe online, al fine di rubare i nostri dati personali o i dettagli di carte di credito e conti bancari. Anche se si crede di prestare tutta la dovuta attenzione, è bene rimanere sempre all’erta, in quanto la trappola potrebbe trovarsi proprio dietro l’angolo.

Vediamo quali sono le 5 più comuni truffe online e i modi migliori per difendersi.





Le 5 Truffe Online Oggi Più Diffuse

Iniziamo con quelle tipologie di truffe online in cui gli utenti di Internet incorrono più spesso al giorno d’oggi.

#1- E-mail di phishing

Le truffe di phishing si basano su una serie di comunicazioni effettuate via e-mail oppure tramite i social network. In molti casi, i criminali informatici inviano agli utenti messaggi o e-mail cercando di indurli con l’inganno a fornire dati personali e sensibili, come le credenziali di accesso o i numeri di carte di credito.

Spesso queste e-mail sembrano provenire da una fonte ufficiale, come istituzioni bancarie o qualsiasi altra autorità finanziaria.

In questo modo, i criminali, utilizzando tecniche di ingegneria sociale, ti convincono a fare clic su uno specifico link dannoso per farti accedere a un sito web che, almeno all’apparenza, sembra innocuo.

#2 – La truffa nigeriana

Una tipica truffa nigeriana utilizza un’e-mail, un messaggio di testo o un messaggio su un social network, provenienti da un truffatore (il quale può presentarsi come un membro ufficiale del governo, un uomo d’affari o il parente di un familiare molto ricco) che ha bisogno del tuo aiuto per recuperare una grossa somma di denaro da una banca, chiedendo inizialmente piccole commissioni per documenti e questioni legali. In cambio, ti promette una grossa somma di denaro che otterrai solo alla fine del processo.

#3 – Truffa della lotteria

La truffa della lotteria ha inizio con un messaggio di posta elettronica che ti informa di aver vinto un’enorme quantità di denaro, ma, allo stesso tempo, ti chiede di pagare alcune piccole commissioni al fine di poter richiedere il tuo premio o le tue vincite.

Un messaggio del genere fa leva su alcune delle nostre fantasie più sfrenate, come quella di lasciare il lavoro e vivere nella fortuna per il resto della nostra vita, in tal modo la nostra immaginazione cade facilmente preda di scenari così sorprendenti che fino ad allora poteva solamente sognare. Ma il sogno finisce nel momento in cui ti rendi conto di essere stato soltanto un’altra vittima di questa truffa online.

#4 – Truffe di appuntamenti romantici online

Le app di appuntamenti online sono oggi molto popolari e rappresentano un ottimo modo per incontrare futuri compagni di vita. Purtroppo, però, non tutti gli scenari hanno un “lieto fine” ed è necessario stare molto attenti perché non sai mai chi si può incontrare.

Questa truffa romantica ha luogo solitamente sui social network di incontri, come Facebook, ma può manifestarsi anche inviando una semplice e-mail al potenziale target. In questo modo colpisce ogni giorno migliaia di vittime in tutto il mondo.

#5 – Software antivirus falso

Tutti noi abbiamo visto, almeno una volta, sui nostri schermi un messaggio del genere: “Sei stato infettato! Scarica subito l’antivirus X per proteggere il tuo computer!”.

La maggior parte di questi pop-up sono creati così bene, da farci credere che essi provengano da un’azienda sicura, come Windows.

Tuttavia, tramite queste truffe online, il tuo computer potrà essere facilmente infettato da malware, come un Trojan o un keylogger. Questo tipo di messaggio potrebbe provenire anche da una delle minacce ransomware più pericolose in circolazione, CryptoLocker, un malware che è in grado di bloccare e crittografare il tuo sistema operativo, richiedendo di conseguenza una somma di denaro in cambio della chiave di decrittazione.

Come Difendersi dalle Truffe Online?

Ecco alcuni utili consigli che puoi adottare fin da subito per difenderti dalle truffe online:

Utilizza una VPN online ogni volta che navighi in Internet, in modo da crittografare i tuoi dati personali e nascondere il tuo reale indirizzo IP.

Non fornire mai informazioni personali online, come i dati di accesso della banca, i dettagli di carte di credito/debito o una password monouso (OTP).

Verifica sempre l’autenticità di qualsiasi messaggio di testo o l’identità di qualcuno che afferma di lavorare per un istituto finanziario o per un’agenzia governativa.

Non fare clic su link sospetti.

Imposta il tuo profilo sui social media come privato.

Non credere alle promozioni che sembrano troppo belle per essere vere.

Queste erano le truffe online più famose e diffuse al momento su Internet. Presta sempre attenzione mentre svolgi le tue attività online e ricordati di proteggere i tuoi dati personali.