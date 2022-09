Lenola, il lavoro di squadra tra Amministrazione e squadra di calcio

Mentre la squadra prosegue la preparazione e le amichevoli, con tanto di vittoria di 2-0 sabato scorso contro la formazione juniores élite di Itri, ciò che emerge in modo sempre più dirompente in quel di Lenola è la voglia di emergere come squadra e come gruppo, anche grazie al sostegno delle istituzioni e della cittadinanza.

Nei giorni scorsi, un’intervista a firma del sindaco Fernando Magnafico ha evidenziato tutto ciò. Il primo cittadino ha spiegato come: “Lo sport, rappresenta un progetto sociale a prescindere. Coinvolgere i ragazzi del territorio e dare loro un fine, delle regole, degli obiettivi e di vivere tutto questo in gruppo non può che lasciarci indifferenti. In quest’ottica il Comune non può che essere al fianco di tutte le realtà sportive impegnate in questa missione. L’Amministrazione c’è con chiunque e per chiunque, perché l’Ente rappresenta tutti e non solo una parte della cittadinanza”. A tal proposito il sindaco ha poi ribadito, elogiando la compagine sportiva locale: “A Lenola il calcio sembrava essere finito. Eppure, dall’anno scorso, grazie ad un gruppo solido di persone che fanno capo al presidente Roberto Quinto, l’A.S.D. Città di Lenola milita nel campionato di Promozione. Oggi, grazie a loro, molti ragazzi non solo di Lenola, ma di tutto il comprensorio, vengono a giocare da noi. Dobbiamo continuare a lavorare gomito a gomito, realtà sportiva e istituzioni. Infatti, proprio in questo modo stiamo già ottenendo grandi risultati, e sono sicuro che li otterremo anche in futuro”.





Alle parole del sindaco fanno eco quelle della dirigenza. Il presidente dell’A.S.D. Città di Lenola Roberto Quinto e il direttore generale Attilio Pietrosanto commentano: “Siamo in prima linea. Continuiamo a lavorare sodo con l’obiettivo di dare un servizio alla collettività, di valorizzare i giovani di Lenola e del nostro territorio e siamo felici che il tutto avviene facendo squadra con l’Amministrazione comunale. Dopo tutto, il sindaco, da statuto è il nostro presidente onorario e noi non possiamo che essere felici che sia anche il nostro primo tifoso. I risultati già li stiamo vedendo in ottica di programmazione futura, ma siamo certi che anche il campo saprà darci ragione ottenendo risultati su risultati”.