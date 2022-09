Elezioni bis Latina: Coletta verso la conferma

Non ci sono ancora i dati definitivi dopo la lunghissima notte di scrutinio, ma pare proprio che Vincenzo Zaccheo non ce l’abbia fatta a recuperare nelle 22 sezioni al voto quel gap che gli avrebbe consentito di superare il 50% invalidando di fatto il turno di ballottaggio.

Sempre secondo le indiscrezioni e i dati ufficiosi di cui si vocifera nei quartier generali di Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo, il primo, in questo modo pare si confermerebbe primo cittadino.





Voci e battute fuori dai seggi, parlano di nuovi possibili ricorsi, anche in virtù dello scarsissimo margine che dividerebbe Zaccheo dalla soglia del 50%+1, ma un nuovo ricorso, ad oggi oltre ad essere non ipotizzabile è anche abbastanza difficile da immaginare. Cosa, invece, quasi certa è che per Coletta non cambierebbe quasi nulla, per lui si tornerebbe alla cosiddetta “anatra zoppa” con la maggioranza in consiglio comunale a favore della coalizione in supporto al centrodestra.

Intanto, probabilmente per prudenza, nessuno dei due candidati ha rilasciato al momento dichiarazioni ufficiali. Ma tutto lascia sembrare che Coletta, dopo circa due mesi, tornerà a vestire la fascia tricolore.