Elezioni bis a Latina: seggi chiusi, inizia lo spoglio

Si è votato per tutta la giornata di domenica a Latina fino alle 23, quando, a chiusura dei seggi sono risultati essere il 50,52% gli aventi diritto delle 22 sezioni annullate dal Tar che sono tornate ai seggi.

Poco meno di 10 mila cittadini ed elettori per decidere il futuro amministrativo della città capoluogo.





Alla chiusura delle operazioni di voto è iniziato lo spoglio. La sfida vera, è principalmente tra Damiano Coletta, sindaco decaduto che si era imposto al ballottaggio l’anno scorso e Vincenzo Zaccheo che non aveva acciuffato il 50% dei voti al primo turno per una manciata di voti e che punta a recuperarli proprio nelle 22 sezioni per vestire nuovamente la fascia tricolore.

Ci vorrà almeno notte inoltrata per sapere il risultato definitivo.