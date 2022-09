Don Francesco Fiorillo da Fondi a Rai Play passando per Jovanotti

In pochi in provincia di Latina non conoscono don Francesco Fiorillo, sacerdote della diocesi di Gaeta e rettore della fraternità del Monastero di San Magno a Fondi.

Sacerdote che non ha mai nascosto la sua passione per la musica, anche in virtù del suo trascorso da dj prima ancora della vocazione.





Nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web le foto in cui don Francesco ha avuto l’onore di poter abbracciare Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti durante una tappa del “Jova Beach Party”.

Oltre all’abbraccio con Jovanotti, don Francesco Fiorillo ha avuto modo anche di incontrare e dialogare a lungo con Gianni Morandi con il quale ha anche realizzato una mini-intervista poi elaborata per Rai Play, nella quale proprio il sacerdote fondano racconta il suo legame con la musica, con le canzoni e anche con Jovanotti.