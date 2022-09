Moto contro auto sulla Flacca, ancora l’eliambulanza

Incidente a Fondi nel pomeriggio di domenica poco prima delle 18 sulla Flacca non lontano dal semaforo per l’accesso al mare di Tumuluto e a poche decine di metri da un noto ristorante della zona.

Ad impattare una moto alla cui guida c’era un giovane di 20 anni di Fondi e un’auto, una Mercedes con a bordo una coppia di Vallecorsa. Nel dettaglio: la moto stava transitando in direzione Sperlonga quando l’auto è uscita da via del Pellicano per immettersi sulla Flacca quando è avvenuto lo scontro.





Sul posto ben tre autoambulanze e l’eliambulanza per soccorrere il centauro. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli uomini della Polizia Locale.

Gran problema anche alla circolazione con la strada chiusa al traffico per diverse ore.

Il giovane è stato elitrasportato all’ospedale San Camillo di Roma, mentre la coppia di Vallecorsa presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Terracina.