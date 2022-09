Si vota a Latina, domenica il giorno del giudizio (politico)

Dopo la decisione del Tar del Lazio lo scorso luglio e, il breve periodo commissariale, a Latina, una parte dei cittadini domenica 4 settembre saranno chiamati a decidere del futuro della città rivotando nelle proprie sezioni.

Nello specifico: sono 22 le sezioni richiamate ai seggi: 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109 e 110.





Gli elettori di queste sezioni, nella giornata di domenica potranno recarsi ai seggi dalle 7 alle 23 per esprimere il proprio voto.

Riaperta la campagna elettorale e parzialmente il voto nel capoluogo pontino, si è anche riaperta la battaglia politica che vede in campo tutti gli aspiranti primi cittadini. In realtà, si tratta principalmente di una sfida per la fascia tricolore con l’ex primo cittadino Vincenzo Zaccheo che tenta di soffiare la fascia tricolore al sindaco decaduto per sentenza del Tar Damiano Coletta.

Per conoscere il risultato delle urne delle 22 sezioni – che a loro volta si andranno a sommare alle restanti non invalidate – ci vorrà la tarda serata o prima nottata tra domenica e lunedì. Lo spoglio avverrà a partire dalla chiusura delle operazioni di voto delle 23 di domenica e in molti sono pronti a scommettere che ci sarà bagarre ai seggi dove i rappresentanti di lista potrebbero essere molto battaglieri.