Interrogazione dei consiglieri Luca Magliozzi e Alessandro Carta sul Distretto socio-sanitario

“Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Consorzio Nestore rischiano di compromettere l’attuale servizio socio-sanitario distrettuale.

L’interdittiva antimafia firmata dalla Prefettura di Caserta, confermata dal TAR Campania e dal Consiglio di Stato, e il recente provvedimento della sezione Misure di Prevenzione e Sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha precluso la possibilità allo stesso Consorzio di mantenere gli appalti in essere, mettono a rischio da una parte la fornitura di prestazioni a favore di persone fragili e indigenti e dall’altra posti di lavoro andando a creare incertezza lavorativa.





Si ripresenta nel nostro territorio il pericolo di infiltrazioni della camorra negli appalti pubblici, in un settore delicato ed essenziale per la tutela dei diritti di soggetti fragili e vulnerabili come anziani non autosufficienti e disabili.

Abbiamo presentato pertanto in questi giorni una interrogazione sull’intera questione, crediamo che sia necessario intervenire subito. Molti sono gli interrogativi da porre: saremo in grado di dare continuità alla fornitura di prestazioni e servizi? È stata convocata una riunione dei rappresentanti dei comuni del Distretto Socio-Sanitario LT/5?

Da questa brutta vicenda forse possiamo trarne un finale diverso. Possiamo rilanciare l’idea, oggi ancor più attuale, e lavorare all’istituzione del Consorzio di gestione dei servizi socio-assistenziali dando attuazione alla delibera n. 934 del 20.12.2017 della Regione Lazio che ha fornito le linee di indirizzo per la costituzione dei consorzi stanziando risorse per l’assunzione e la formazione del personale.

Adesso spetta alla classe politica guidare il processo di trasformazione dei servizi alla persona, immaginando un modello di Welfare di comunità per il futuro di tutti. Una gestione sovra comunale che sicuramente sarà in grado di produrre economie e di garantire omogeneità nell’erogazione dei servizi.

Un modello di Welfare locale efficiente e veloce in grado di dare copertura ai più svariati bisogni: dall’assistenza domiciliare all’assistenza economica, dal contrasto alla povertà educativa alla consulenza psico-sociale, dal telesoccorso ai ricoveri di sollievo, dalle attività finalizzate all’inserimento lavorativo all’autonomia degli anziani e non ultima la lotta alla povertà”.

E’ quanto affermano i consiglieri comunali di Formia Luca Magliozzi e Alessandro Carta, facenti parte del gruppo PD-DemoS-FPdS.