‘Il Lazio Vitivinicolo’: a Latina banco d’assaggio con 50 aziende del territorio

Una nuova AIS Lazio e una nuova delegazione di Latina. Nell’attesa dell’apertura ufficiale dell’anno sociale 2022 – 2023, in programma il prossimo 21 settembre a Roma, AIS Lazio – Associazione Italiana Sommelier saluta i suoi associati in anteprima con un evento che mira a valorizzare i vini di tutta la Regione Lazio, a cura della delegazione di Latina e del neo-delegato Umberto Trombelli. L’appuntamento è, dunque, proprio a Latina oggi, venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 18 alle ore 22 con Il Lazio Vitivinicolo, Banco d’assaggio con 50 aziende del territorio, presso il Park Hotel, sede della delegazione provinciale (strada statale 156 – vi dei Monti Lepini, 25).

“Vogliamo ripartire da noi, dal nostro bellissimo territorio che fa vini di qualità da diversi anni e che, dunque, va scoperto e rilanciato – dice Francesco Guercilena, neo-eletto presidente di AIS Lazio – Questo sarà uno degli obiettivi principali dei prossimi 4 anni, verso la cui realizzazione è già a lavoro con grande entusiasmo ed impegno tutta la rinnovata squadra della nostra associazione”





Protagoniste dell’iniziativa del 2 settembre saranno circa 50 aziende che proporranno in totale un centinaio di etichette. Si tratterà di un’interessante panoramica sulla produzione del Lazio che si esprime principalmente attraverso la riscoperta degli autoctoni, ma che ha una bella incisività anche sui vitigni internazionali. Una vetrina ma anche una possibilità di dar voce alle realtà emergenti che spesso passano sotto traccia, scoprendo nuove identità o recuperando identità perse nel tempo. I partecipanti potranno incontrare e parlare con i produttori e con chi vive l’azienda tutti i giorni, oltre che con i sommelier professionisti di AIS Lazio.

“Con questo evento la delegazione di Latina dell’Associazione Italiana Sommelier Lazio vuole dare risalto sia alle realtà già affermate a livello locale e nazionale, con numeri notevoli, sia alle realtà più piccole, lasciando uno spazio di espressività e di comunicazione anche a quelle aziende che, dati i numeri e le dimensioni più esigue, non riescono ad avere visibilità da parte degli utenti finali – spiega con grande passione e convinzione il delegato Umberto Trombelli – L’associazione vuole fare da collante. Il ruolo dei sommelier è quello di professionisti del settore che uniscono e avvicinano appassionati e addetti ai lavori del mondo del vino a tutti quei produttori che, da anni, fanno un percorso di valorizzazione enogastronomico sul territorio, dando un’espressività e un’interpretazione differente, originale, autentica e veritiera di quelle qualità e potenzialità presenti nella nostra regione già da anni”.

L’evento sarà aperto a tutti. L’ingresso sarà libero per i soci in regola con la quota annuale, mentre i non soci potranno accedere con un biglietto di 10 euro.