Fondi, doppio appuntamento per salutare padre Massimiliano

Lunedì 5 settembre, ore 19:30, bambini del catechismo

Lunedì 12 settembre, ore 19.30, intera comunità parrocchiale





Dodici anni di ascolto, preghiera, condivisione, gioie, celebrazioni ma anche di difficoltà e tappe in salita in cui la comunità si è stretta attorno alla parrocchia per farsi forza, accettare momenti meno sereni e andare avanti: si lascia indietro tutto questo e molto altro Padre Massimiliano Scarlato, dal 2010 alla guida della Chiesa di San Francesco a Fondi e pronto per iniziare una nuova fase del suo percorso umano e spirituale presso il convento di Santa Chiara a Napoli.

Non un addio ma un arrivederci perché se Padre Massimiliano, con i suoi pensieri proFondi, la grande capacità di coinvolgere e capire, ascoltare e accettare, ha dato tanto ai fedeli, è vero anche il contrario. La piazza con il grande Castello, la chiesa senza orpelli architettonici ma così intensamente vissuta dalla comunità, il mare e soprattutto l’affetto dei cittadini hanno arricchito umanamente e spiritualmente sacerdote che, prima di partire per quel di Napoli, desidera salutare la città.

Il primo appuntamento della fittissima agenda di fine mandato, che brulica di matrimoni, battesimi e cerimonie, è in programma lunedì 5 settembre alle 19:30 quando padre Massimiliano saluterà tutti i numerosissimi bambini e le rispettive famiglie del catechismo.

A coloro che assorbono dagli adulti non le parole ma i comportamenti, non le lezioni teoriche ma i momenti di vita vissuta e che sono il futuro della città oltre che della parrocchia, il sacerdote ha voluto dedicare un pomeriggio di saluti, preghiera e abbracci di congedo.

Il lunedì successivo, il 12 settembre sempre alle 19:30, toccherà invece agli adulti e a tutti i membri della comunità parrocchiale e cittadina. Dopo la Santa Messa ed una preghiera collettiva, alla presenza anche delle autorità cittadine e religiose, seguirà un momento conviviale.

Due pomeriggi non solo di arrivederci ma anche di benvenuti: le cerimonie saranno infatti anche l’occasione perfetta per accogliere Giovanni Paolo, il nuovo parroco già conosciuto, amato e benvoluto dalla città, che avrà il compito di guidare la comunità parrocchiale di San Francesco negli anni a venire.