Bimba schiacciata da una statua a Monaco, lutto cittadino a Ponza

Ponza in lutto per la bambina di sette anni morta dopo essere stata schiacciata da una statua in marmo caduta nel giardino dell’hotel di Monaco dove era in vacanza con i genitori.

Per Lavinia Trematerra, di Napoli, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi, le cure dei medici dell’ospedale tedesco sono state inutili.





Troppo gravi i traumi riportati nell’assurdo incidente su cui è stata aperta un’inchiesta.

Un dramma che ha sconvolto anche Ponza.

“La famiglia Poggi – ha specificato il sindaco Francesco Ferraiulo – è conosciuta e molto presente nel tessuto isolano. La disgrazia che li ha colpiti è stata vissuta con estrema partecipazione da tutta la cittadinanza”.

Il 3 settembre si terrà a Napoli il funerale della bambina e l’amministrazione comunale ponzese, “in segno di profondo cordoglio, ha ritenuto doveroso e opportuno, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare il lutto cittadino in concomitanza con le celebrazioni delle esequie della piccola”.

Lutto cittadino dunque a Ponza nella mattinata del 3 settembre, bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e cittadini invitati a sospendere le loro attività lavorative e commerciali in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre.