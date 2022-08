Lavori al sottopasso ferroviario, il C.I.S.A.F. chiede l’allargamento del marciapiede

In occasione dei lavori strutturali che dallo scorso 29 agosto stanno interessando il sottopasso del ponte ferroviario di Formia, sito in via Pasquale Testa, il Comitato per la sicurezza stradale degli abitanti di Formia (C.I.S.A.F.), attraverso il proprio rappresentante, Gaetano Quercia, ha indirizzato una lettera al primo cittadino, Gianluca Taddeo, nonché all’assessore alle Opere Pubbliche, Eleonora Zangrillo, di adoperarsi per richiedere l’allargamento del marciapiede pedonale che attraversa il ponte stesso, giudicato troppo stretto e pericoloso per i pedoni.

Di seguito, il testo della lettera.





“Preg.mi dr. Taddeo n.q. sindaco della città di Formia

e

preg.ma dr.ssa Zangrillo n.q. assessore ai lavori pubblici della città di Formia

condividendo come necessari ed improcrastinabili i lavori di messa in sicurezza che stanno interessando il c.d. ponte della ferrovia, si riterrebbe oltremodo utile per la sicurezza dei pedoni rappresentare alle FF.SS. la contestuale necessità di almeno un minimo allargamento dell’insufficiente e pericoloso marciapiede, per di più di unico lato ovvero di ogni qualsiasi altra soluzione atta a garantire l’incolumità dei pedoni.

Sicuro che vorrete, quantomeno, richiedere all’ente competente la possibilità di operare in tal senso in costanza dell’attuale cantiere e dei già presenti disagi, si ringrazia anticipatamente a titolo personale e ritengo anche a nome degli abitanti di via Cassio, via Testa via Ascatiello e Castellone tutta e di quant’altri quotidianamente transitano su quel marciapiede di scarso mezzo metro.

Deferenti saluti.

per il Comitato per la sicurezza stradale degli abitanti di Formia

Gaetano Quercia”