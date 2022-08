Latina Basket, dopo lo scrimmage con Napoli prosegue la preparazione dei nerazzurri

Dopo l’allenamento congiunto di giovedì con l’Oregon State University, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha continuato ad allenarsi e nella serata di sabato 27 agosto ha disputato uno scrimmage con la formazione di Serie A, Napoli Basket sul parquet del PalaBarbuto.

Un altro test utile per lo staff tecnico nerazzurro, che continua a lavorare strenuamente in palestra con l’obiettivo di creare sinergia tra i giocatori e una buona intesa di squadra. Il lavoro da fare è ancora lungo per arrivare nella migliore condizione possibile all’inizio del campionato, ma ciò che traspare da queste prime verifiche, soprattutto in materia di spirito di gruppo, è molto positivo: «Siamo arrivati a questo scrimmage dopo la prova di giovedì con la compagine americana, che è stata dispendiosa dal punto di vista dell’energia, e dopo due allenamenti di venerdì e uno di sabato mattina – dichiara il capo allenatore della Benacquista, Franco Gramenzi – per questo i giocatori in campo sono stati meno reattivi, ma si sono comunque impegnati al massimo e hanno mostrato anche stavolta grande spirito di squadra. Questo aspetto ci fa ben sperare per il futuro».





Dal punto di vista tecnico il coach pontino conferma che: «Sicuramente c’è stato poco tempo per recuperare tra giovedì e sabato, ma abbiamo ancora tanto su cui lavorare. In questa occasione, alcune cose le abbiamo fatte meno bene rispetto a giovedì, altre sono state accettabili, nel complesso, però, sia dal punto di vista difensivo, che offensivo la prova mi è piaciuta meno».

Domenica di riposo per la compagine nerazzurra e da lunedì di nuovo in palestra. Nel pomeriggio di mercoledì 31 agosto è in programma un altro allenamento congiunto, stavolta con Npc Rieti. La formazione reatina, tornata quest’anno in Serie A2 dopo un anno di Serie B, sarà una diretta avversaria della Benacquista, entrambe le squadre sono infatti inserite nel Girone Verde del torneo. Anche in questo caso l’allenamento congiunto sarà svolto a porte chiuse e non sarà quindi consentito l’accesso al pubblico, ma solo agli addetti ai lavori.