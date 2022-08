Funzionalità al lavoro: come organizzare (e riorganizzare) gli spazi con le forniture per ufficio

Lavorare in un ambiente organizzato, fornito degli accessori più adeguati e funzionali, stimola la produttività e favorisce la concentrazione.

Per ottenere il risultato ideale, basta impegnarsi nella scelta degli strumenti utili e adottare comportamenti che, una volta acquisiti e ripetuti, permettano di trasformare l’ufficio in un luogo accogliente nel quale recarsi più volentieri.

Uno spazio di lavoro ben allestito? Bastano poche mosse ben studiate

Sulle tattiche da seguire per ottenere la massima funzionalità del luogo di lavoro si spendono da sempre fiumi di parole e qualcuno vi ha scritto addirittura un libro.

Tutte le ‘linee guida’ espresse nei vari dibattiti concordano, comunque, su un punto essenziale: mai stravolgere le proprie abitudini, anzi assecondarle, cercando comunque di modificare le modalità di condotta, servendosi di fattori motivazionali.

Fuori dagli schemi puramente teorici, uno spazio lavorativo si può qualificare come ‘ben allestito’ quando risulta aderente alle singole esigenze e, nella creazione dell’ambiente di lavoro ideale, è proprio a queste ultime che bisogna fare riferimento.

Piccole strategie per grandi risultati

Chi lavora in ufficio lamenta spesso la sensazione di vivere giornate lunghe che prestano il fianco alla noia: implementando gli spazi e rendendoli flessibili si crea, già dal primo momento, un ambiente che si caratterizza per una maggiore versatilità e gradevolezza.

Anche se ciascuno ha un’idea di ‘ordine’ assolutamente personale, che quasi mai coincide con un modello preconcetto, non si può negare che esistano alcuni punti universalmente riconosciuti che vanno considerati.

Basterà tenere in ordine la scrivania, eliminando le cataste di documenti dimenticate da mesi: un’idea facile e rapida, l’organizer per la corrispondenza, coordinabile con i raccoglitori e i contenitori a scomparti dove riporre la piccola cancelleria.

Anche l’archiviazione sistematica dei documenti – digitali e non – aiuta a organizzare il lavoro, eliminando la confusione.

Nell’ufficio del singolo titolare o in quello, assolutamente contemporaneo, in coworking, la decisione più intelligente da prendere è dotare gli spazi di armadi e mobiletti di capienze diverse, usufruibili in modo agile e posizionati strategicamente per non creare intralci durante gli spostamenti degli impiegati e dei clienti.

Inoltre, mai trascurare il ruolo dei device utilizzati quotidianamente in azienda: un computer di vecchia generazione o una stampante che funziona ‘a corrente alternata’ non agevolano il lavoro: aggiornare (o, se è il caso) sostituire i dispositivi obsoleti, è oggi una priorità che migliora il rendimento sul lavoro.

Tutte le soluzioni che “fanno ufficio”

Stabilito che ogni elemento – materiale e non – apporta un contributo essenziale al miglioramento dell’ambiente lavorativo, per raggiungere l’obiettivo di un ufficio ben organizzato, che sia anche armonioso da un punto di vista estetico, il criterio da seguire è quello che si basa sull’accuratezza della scelta.

Dai dispositivi elettronici, ai mobili, ai complementi d’arredo, alla cancelleria in dotazione, ogni oggetto facente parte di una fornitura per ufficio va selezionato secondo un criterio di opportunità e posizionato in modo tale da integrarsi perfettamente per garantire la massima funzionalità.

