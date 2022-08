Smarrito e poi ritrovato Alfio, il gatto di Ilary Blasi

Apprensione per la nota conduttrice televisiva Ilary Blasi, ormai ex di Francesco Totti.

Ieri la notizia che si è smarrito in quel di Sabaudia il gatto di nome Alfio di razza Canadian Sphynx. Apprensione perché Ilary è in vacanza all’estero.





Ma dopo l’appello sui social e il tam tam mediatico Alfio è stato ritrovato.

La notizia ha fatto il giro dei principali media nazionali citando anche presunte frizioni tra la Blasi e Totti proprio per via della vicenda. Ma per la verità i due, al netto della questione sentimentale di cui hanno dato riscontro, continuano a mantenere un profilo basso sulle vicende personali.