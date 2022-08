FOTO – Ancora incendi a Fondi: fiamme in via Gegni

Ancora un incendio registrato nel pomeriggio di giovedì tra via Gegni e via del Tirozzo. A bruciare in particolar modo sterpaglie.

Ma le fiamme hanno finito per minacciare le abitazioni e una struttura agricola con bombole al proprio interno. Struttura che, come attestano le immagini, è andata quasi completamente distrutta.





Sul posto i Vigili del fuoco, I Falchi della Protezione Civile di Fondi e la Polizia Locale per il supporto nella gestione del traffico.

L’incendio è stato spento prima dell’imbrunire.

LE FOTO