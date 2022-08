Fernet e Cola: il cocktail dissetante più amato in Argentina

Il Fernet-Branca è in assoluto uno degli amari più famosi e amati al mondo. La sua storia nasce a Milano nel 1845 e, oltre il profondo e indiscusso sodalizio e lo scambio reciproco con la sua città di origine, una grande curiosità riguarda la sua diffusione in Argentina.

Sembra che proprio nel paese sudamericano, infatti, il suo consumo si attesti ad un livello tre volte superiore rispetto a quello dell’Italia.





Ma andiamo un po’ indietro negli anni per cercare di capire meglio le motivazioni di questo successo: nel XIX secolo, gli Italiani hanno iniziato a migrare in Argentina, diventando una delle comunità di immigrati più numerose del paese. I migranti portavano con sé, in piccole boccette da medicinali, del Fernet utilizzandolo come digestivo, sfruttando a pieno i benefici delle erbe che lo compongono. La gradevolezza del suo sapore, e la predisposizione degli argentini per i sapori amari e forti, fecero sì che in breve tempo l’amaro fosse utilizzato e apprezzato anche per scopi ricreativi: dall’uso personale alla produzione il passo fu davvero breve.

Fu così che, per soddisfare il crescere della domanda, i Fratelli Branca aprirono una distilleria in Argentina, ancora oggi l’unica al di fuori dell’Italia. Nel 2000 venne infatti inaugurato l’impianto di Tortuguitas, all’interno della Grande Buenos Aires, a 40km dalla capitale. Lo stabilimento argentino divenne in breve il polo produttivo principale, con una produzione annua di 20 milioni di litri e un fatturato che supera del 40% quello delle storiche Distillerie Branca di Milano. Da quel momento la popolarità del Fernet esplose letteralmente nel paese.

Come anche in Italia, nel corso del tempo l’uso del Fernet-Branca è mutato: da semplice digestivo da ordinare a fine pasto ad ingrediente principale di cocktail e long drink di successo. I cocktail con amaro oggi sono diffusi in tutto il mondo e, sebbene ogni paese ami sperimentare approfittando della versatilità di questo distillato, gli argentini sembrano rimanere fedeli al consumo di Fernet & Cola che sembra essere diventato il drink argentino per eccellenza.

Sembra che questo cocktail venisse preparato in origine solo nella provincia di Córdoba, ma che ben presto si sia diffuso anche in tutte le altre province.

l’unicità di gusto della Cola, unite alle erbe e spezie del digestivo, creano una miscela perfetta soprattutto per il dopo cena ma anche come accompagnamento durante i pasti. Il Cocktail Fernando, noto anche come Fernandito, Fernao o più semplicemente Fernet con coca, nasce negli anni 70 del ventesimo secolo ed è un drink semplice, costituito appunto da Fernet Branca e cola servito su ghiaccio. L’unica cosa davvero importante per prepararlo al meglio è l’ordine di inserimento dei componenti in un capiente bicchiere Tumbler. La ricetta può essere riassunta così: ghiaccio in abbondanza, 4-5 cl di Fernet e per concludere Cola fin quasi all’orlo del bicchiere.

Un’esperienza di gusto, quindi unica, che in Italia è diventata un must nei migliori locali e cocktail bar argentini.