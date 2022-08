Totti e Candela a Terracina per giocare a paintball

Dopo le note vicende sentimentali che hanno visto l’ex capitano giallorosso Francesco Totti su tutte le prime pagine dei giornali di gossip, l’ex numero 10 della Roma ha passato gran parte delle proprie vacanze estive nella casa di Sabaudia, dove spesso ospita amici ed ex leggende del calcio.

E proprio in terra pontina Totti spesso si distingue anche per eventi di svago e divertimento, come quello del paintball. Proprio il centro di Terracina con tanto di foto pubblicate su Facebook ha immortalato non solo Francesco Totti, ma anche l’amico ed ex terzino della Roma Vincent Candela a margine di una partita.





Per chi non conosce il paintball si tratta di un gioco, in cui spesso a squadre, si punta ad eliminare l’avversario colpendolo con palline dalla vernice colorata.