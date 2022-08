FOTO – Fondi, pista ciclabile e marciapiedi nel degrado: la denuncia

I cittadini della zona lamentano lo stato di incuria e la situazione in cui versa il fondo della pista ciclabile ai margini di via Stazione in pieno centro urbano a Fondi.

L’asfalto è completamente distrutto dalle radici degli alberi e anche dall’incuria del tempo.





La situazione non è migliore in tutta l’area che si trova nei pressi dell’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani con i marciapiedi di via Toscana che si presentano in maniera molto simile, se non peggiore, della pista ciclabile.

LE FOTO