Latina, pregiudicato ai servizi sociali viene arrestato dalla Polizia

Nei giorni scorsi personale della Squadra Volante, in esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio Esecuzioni Penali di Latina, ha tratto in arresto un 50enne pregiudicato, per la violazione alla misura alternativa a cui era sottoposto.

In particolare, l’uomo, già condannato con sentenza definitiva per reati concernenti le sostanze stupefacenti, si rendeva responsabile, con condotte reiterate, di comportamenti aggressivi e minacciosi in ambito familiare, determinati anche dall’abuso di sostanze alcoliche, danneggiando inoltre oggetti e suppellettili dell’abitazione.





Proprio a causa di tali condotte intimidatorie poste in essere dall’uomo, la moglie, insieme ai figli minori, era costretta ad abbandonare il domicilio domestico al fine di sottrarsi alle continue e ripetute vessazioni.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso un Istituto di pena a disposizione della competente Autorità giudiziaria.