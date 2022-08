Tragedia sfiorata a Fondi, 11enne risucchiato dalle onde viene salvato e rianimato

Dramma sfiorato ieri, 21 agosto, in spiaggia a Fondi, dove un 11enne ha rischiato di annegare, inghiottito dalle onde.

Secondo le ricostruzioni il ragazzino, assieme al fratello, si era tuffato in acqua per recuperare un pallone. A causa del mare particolarmente mosso però, entrambi sono andati in difficoltà.





Immediato l’intervento dei bagnini che, accorsi, hanno subito salvato il fratello. L’11enne è invece stato risucchiato dalle onde e gli assistenti bagnanti l’hanno recuperato mentre si trovava quasi sul fondale, privo di sensi.

Una volta trasportato a riva, il bambino è stato sottoposto alle prime cure e soprattutto alle manovre di rianimazione, fino all’arrivo dell’eliambulanza che lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove si trova ricoverato ma, fortunatamente non è in pericolo di vita.