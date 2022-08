Cineforum on the beach, due martedì di proiezioni a Fondi

L’AssociAzione di Cultura Politica Obiettivo Comune presenta il cineforum estivo, in spiaggia, presso il “Knulp on the beach” a Fondi in via Guado Bastianelli.

Dopo la fortunata esperienza nella primavera del 2017 con il cineforum “Le Idi di Marzo”, in un’ottica di ripartenza post restrizioni legate alla pandemia, l’AssociAzione fondana ha deciso di rilanciare proiezioni e dibattiti in un contesto diverso, in riva al mare.





Il 23 e il 30 agosto, a partire dalle ore 21, verranno proiettate delle pellicole scelte accuratamente da esperti ed appassionati che ci accompagneranno in questo viaggio cinematografico.

Nel primo appuntamento, in cui verranno proiettate le prime due puntate della fortunata serie televisiva “Black Mirror”, a fare gli onori di casa sarà Alessandro Gionta per parlare di “Società e media”; martedì 30 agosto, invece, ci sarà Ermete Labbadia (direttore artistico di “Inventa un Film” di Lenola) che porterà una selezione di cortometraggi sulla tematica di “Comunicazione e Potere”.

L’evento è organizzato in collaborazione con lo stabilimento balneare “Knulp on the beach” ed è patrocinato dal comitato promotore della “Casa della Cultura” a Fondi.