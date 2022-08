Scontro tra auto sull’Appia: due persone ferite

Si è verificato nella serata di ieri sulla via Appia, all’altezza della Migliara 45, un incidente che ha visto coinvolte due auto.

Per cause che sono al vaglio dei Carabinieri, accorsi sul luogo, all’altezza del km. 74,900 in direzione di Terracina, il violento l’impatto tra le due vetture ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, prontamente intervenuti dal 118 e dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di liberare le persone rimaste incastrate nelle lamiere.





Trasportati d’urgenza al pronto soccorso i due feriti, in codice rosso.