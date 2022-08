Crollo nella sala d’attesa della stazione, tragedia sfiorata

Un crollo nella sala d’attesa della stazione avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 19.40, quando si è staccata una parte di controsoffitto e intonaco.

Immediato l’allarme che ha portato sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Terracina per una controllo.

L’ennesimo problema per lo scalo ferroviario che fa i conti con i segnali di degrado della struttura e che vede tra le altre cose l’ascensore quasi sempre non funzionante con gli ovvi disagi per le persone con difficoltà a deambulare e per coloro che portano diversi bagagli per i viaggi.