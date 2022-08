Spiagge libere “ostaggio” di ombrelloni e lettini, blitz anche a Fondi

La stretta contro i furbetti delle spiagge libere continua anche a Fondi: la Municipale ha rimosso e contestualmente posto sotto sequestro amministrativo oltre ottanta attrezzature balneari preposizionate su ampie porzioni di demanio marittimo, occupato abusivamente. Ombrelloni, sdraio e lettini in quantità, ma anche qualche gonfiabile, tutto “rastrellato” nel corso di un’operazione scattata all’alba di mercoledì.

1 di 4

Gli agenti del comandante Giuseppe Acquaro hanno passato in rassegna gli arenili individuando attrezzature di troppo – piazzate ore se non giorni prima, magari in serata – lungo svariati tratti, in particolare sulle spiagge libere di Ponente.





Al lavoro, a supporto delle consuete pattuglie di terra, anche la motovedetta della polizia locale, di recente tornata in servizio per il terzo anno consecutivo.