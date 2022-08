Incendio a Fondi, paura in via stazione

Ieri, intorno ora di pranzo, ancora un allarme dovuto a un rogo nella Piana di Fondi. Questa volta, la segnalazione per le fiamme è arrivata a due passi dal centro abitato, in zona via Stazione.

Immediato l’intervento dei Falchi della Protezione Civile, insieme ai Vigili del Fuoco e agli uomini del Commissariato di Fondi.





Una volta sul posto volontari e Vigili del Fuoco hanno dovuto difendere un rimessaggio di attrezzi agricoli dove pare fossero stipate anche taniche di carburante e bombole di gas.

Grazie al tempestivo intervento l’incendio è stato domato in meno di due ore, ma le cose potevano oggettivamente andare molto peggio.