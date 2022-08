Contrasto allo spaccio di stupefacenti: due arresti dei Carabinieri di Aprilia

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest’area, oggi, mercoledì 17 agosto, il Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l’articolazione del personale della Sezione Radiomobile, ha tratto in arresto un cittadino italiano del luogo, 30enne, ed un cittadino ivoriano del luogo, 31enne, entrambi gravati da pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti, trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo​ crack e cocaina, nella misura di circa 200 dosi, già confezionate per la successiva vendita, per un peso complessivo di circa 100 grammi, oltre la somma contante di oltre 700 euro.