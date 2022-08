Covid-19 in provincia di Latina, a Ferragosto registrati 59 contagi

Covid-19, nel bollettino odierno della ASL di Latina sono risultati essere appena 59 i nuovi positivi.

Numeri in calo, riferiti a ieri, giorno di Ferragosto, con la città maggiormente colpita che è stata Latina, con 15 casi, poi Aprilia (9), Terracina e Gaeta (4 ciascuna), Cori e Formia (3 ciascuna), Fondi e Santi Cosma e Damiano (2 ciascuna). Un caso registrato a Castelforte, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Roccagorga, Rocca Massima, Sabaudia, Sermoneta e Sezze.





Nessun contagio nel resto delle città della provincia, così come non è stato registrato alcun nuovo decesso o ricovero in ospedale. 8 le persone guarite nelle ultime 24 ore.