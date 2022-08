Arredamento: le migliori lenzuola matrimoniali da scegliere online

Per arredare la camera da letto, esistono varie possibilità online, con scelta di mobilio classico o moderno. Assieme agli oggetti per la camera sono però presenti online gli accessori per il letto stesso, come le lenzuola matrimoniali. Quelle in puro cotone sono spesso realizzate a tessitura fitta a 57 fili, che garantiscono morbidezza e durata nel tempo: se vi è eseguito il trattamento “antipeeling”, si evita la formazione di pelucchi o pallini. È opportuno valutare che le lenzuola non contengano sostanze tossiche, e siano realizzate nel rispetto dell’ambiente. Per ogni stagione è possibile abbinare vari colori, dal bianco al grigio chiaro, tortora, giallo, bluette. Elegante è quello a righine beige, o avorio, grigio antracite e grigio perla.

Moderno è il lenzuolo percalle: si tratta di un tessuto ottenuto dall’intreccio di filati molto sottili e fitti, che donano una sensazione vellutata sulla pelle. Il percalle è un tipo di lenzuolo più pregiate del puro cotone, fresco e resistente, dotato di una loro versatilità che le rende ottimo per tutte le stagioni.





Per le trapunte, sono raffinate quelle rouge e ricamo sul bordo in tinta unita, con colori rosa o ecru. Poliedrico è il copri-piumino realizzato in puro cotone e double-face: con stampe tirolesi, si adatta ad ogni tipo di arredo della camera.

L’arredamento online della camera da letto

Sempre online può essere acquistato il mobilio per la camera da letto. Si va dalle doghe ai comodini, cassettiere, i guardaroba, i comò, fino agli specchi, al paravento.

Lo stesso letto matrimoniale può essere scelto con look vintage e british nella struttura, con testiera trapuntata e bottoncini in stile chesterfield e la bassa pediera – rivestito in velluto blu. Molto originale è quello con la testata a doghe orizzontali colorato in tinta, laccato bianco opaco. Negli ultimi anni è molto di moda lo stile shabby chic, che richiama gli stili provenzali e country: il letto con questo stile è realizzato in maniera artigianale da falegnami esperti, e conferisce alla stanza da notte fascino e stile. Il materiale di costruzione può essere in legno massello di betulla, e l’aspetto è anticato tipico degli arredi shabby.

Il letto a molle con struttura e testiera trapuntate realizzate in tessuto resistente in colore marrone chiaro, riesce a sottolineare il design di lusso. Il letto può disporre di due contenitori di facile apertura che offrono molto spazio per cuscini e lenzuola. Il letto regolabile ha una base che può essere controllata a distanza con telecomando, e consente di impostare il poggiatesta a piacimento, sollevando la parte delle gambe per alleviare il mal di schiena.