Riaperto il “sentiero Moravia”, ottemperata l’ordinanza del sindaco

Dopo anni di chiusura, il varco Moravia è stato riaperto. L’ordinanza emessa dal Sindaco Alberto Mosca è stata ottemperata dalla proprietà. Questa mattina la Polizia Locale si è recata sul posto ed ha atteso l’apertura del cancello. Il varco è stato oggetto di numerosi esposti da parte di cittadini e associazioni. Da oggi si potrà nuovamente utilizzare la servitù per accedere al pubblico arenile.

“Sono soddisfatto della riapertura del varco Moravia atteso che da anni si trascinava questo contenzioso, a dimostrazione che quando si fa buona amministrazione si ottengono i risultati con la collaborazione dei cittadini”. Questo il commento del Sindaco Alberto Mosca.





L’ordinanza era stata emessa nei giorni scorsi, un provvedimento che ne segue un altro simile relativo un altro accesso solo che in questo caso il sindaco aveva ottemperato ad una sentenza del Tar. Il Tribunale Amministrativo riferendosi al lungomare di Sabaudia scriveva nella sentenza ““Il problema della chiusura dei varchi di accesso alla spiaggia lungo la Via Lungomare di Sabaudia è un fenomeno di comune conoscenza che si estende ben oltre alle problematiche dei varchi e si riflette direttamente sul diritto della collettività di accedere liberamente alla spiaggia di Sabaudia, lungo tutto il tratto costiero compreso tra il ponte Giovanni XXIII e il promontorio del Circeo”.

Ad incidere anche il Regolamento Regionale del 12 Agosto 2016 n. 19 in base al quale è di fatto obbligo dei “Comuni di porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le unità abitative, compresi i consorzi e i residence, adiacenti il demanio marittimo non ostacolino il libero e gratuito accesso all’arenile pubblico”.

Nell’ordinanza del sindaco è stato fatto esplicitamente riferimento anche alla necessità di potere accedere all’arenile pubblico per ragioni di sicurezza. L’apertura del varco non è prevista tutto l’anno ma ha la durata della stagione balneare e quindi sino a fine settembre.

Soddisfazione è stata espressa da chi attraverso Change.org ha lanciato la petizione “Riapriamo il sentiero di Moravia al Circeo”, una battaglia sostenuta sin da subito anche dall’associazione “Il Fortino” .