A Gaeta pronta la terza edizione del memorial Mario Valerio

Terza edizione per il memorial dedicato a Mario Valerio, scomparso nel 2019 a soli 21 anni a causa di una patologia cardiaca mai diagnosticata. L’appuntamento, firmato dall’associazione di volontariato “Il cuore di…” e patrocinato dal Comune, è in agenda per mercoledì 17 agosto sulla spiaggia di Serapo, a partire dalle 10 presso lo stabilimento balneare Aurora.

“Vista la partecipazione delle scorse edizioni, il memorial vuole ripetere quel momento di condivisione e di incontro tra gli assistenti bagnanti ed i bagnanti stessi – anticipano gli organizzatori – in uno spirito di amicizia e nella consapevolezza che il rispetto delle regole garantisce sempre un’estate in mare sicura”.





Il programma prevede dimostrazioni di alcune tecniche di salvamento ed una gara di salvataggio in acqua tra gli assistenti bagnati. “Nel dettaglio – spiega Riccardo Di Luca, del lido Aurora – si tratta di una prova a tempo che prevede l’uscita contemporanea di due pattini di salvataggio con recupero pericolante alla boa e rientro in battigia. La durata della dimostrazione è prevista di un’ora e mezza circa, periodo in cui sarà sempre garantita l’assistenza ai bagnanti”.

“Nella edizione del 2021 – continua Di Luca – abbiamo avuto il piacere di presentare la lodevole iniziativa della famiglia di Mario che, provando a ‘trasformare’ il forte dolore causato dalla morte del figlio, ha costituito insieme ad altre persone molto vicine al ragazzo l’associazione di volontariato ‘Il cuore di …’. L’associazione nasce con l’intento prioritario di diffondere una corretta informazione e di favorire la conoscenza, la ricerca e la prevenzione delle malattie cardiovascolari”.

Dal sito informativo www.ilcuoredi.org leggiamo: “Lottiamo coesi per far vincere la vita ad altri ragazzi”. Durante l’evento l’associazione illustrerà le proprie attività ed i propri progetti, ma non solo: verranno premiati simbolicamente, in rappresentanza di tutta la categoria, cinque assistenti bagnanti che si sono distinti in salvataggi estremi.