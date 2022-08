VIDEO – A Ponza salvataggio in elicottero, per un ragazzino inglese

Paura e un salvataggio in extremis, venerdì mattina, al largo di Ponza: l’equipaggio dell’elicottero Nemo 11-07 della Guardia costiera è intervenuto per soccorrere un 15enne inglese colpito da un presunto shock insulinico.

VIDEO: https://www.youtube.com/shorts/hI44lUOEu8U





L’aeromobile, impegnato in attività di pattugliamento programmato, si è trovato in prossimità della barca a vela da cui è partita la richiesta di aiuto, mentre il giovane stava trascorrendo delle ore di svago insieme alla propria famiglia.

In breve tempo il ragazzino è stato recuperato, messo in sicurezza a bordo del ‘Nemo’ tramite verricello e trasportato presso l’aeroporto militare di Latina per le successive cure mediche.