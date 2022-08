“Generoso, leale, coerente”: politica in lutto per la morte di Nicolino Macaro

Lutto, nel mondo politico provinciale e regionale. Mercoledì 10 agosto è venuto a mancare il fondano Nicola Macaro, per decenni figura di spicco della destra sociale, ma in grado di guadagnarsi nel tempo anche il rispetto di tanti avversari politici. Un uomo conosciuto e apprezzato soprattutto per umanità e lealtà.

“Nicolino Macaro ci ha lasciato. È stato un dirigente del Movimento Sociale Italiano, fulgido esempio di coerenza e generosità e punto di riferimento per tanti giovani della provincia pontina”, il ricordo dell’onorevole Vincenzo Zaccheo, da Latina tra i primi politici ad esprimere un toccante pensiero in memoria dello scomparso. “Negli anni di piombo è stato un riferimento per tanti giovani militanti della destra italiana: li rifugiava nella sua casa, ma soprattutto nel suo cuore. Anche nei momenti di grande difficoltà è stato coerente con i suoi principi, i suoi valori e la sua fede politica mai negoziati e negoziabili come era nello stile di quest’uomo schietto al quale in rappresentanza della storica destra pontina rivolgo un pensiero referente a nome di intere generazioni che hanno avuto l’onore e il piacere di conoscerlo. È stato uno degli uomini più vicini a Giorgio Almirante e Donna Assunta e a un indimenticabile protagonista della destra, il senatore Michele Marchio, e all’ultimo segretario nazionale di MSI e fondatore di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini. Il suo modo di interpretare la politica ha visto in tante occasioni personaggi come Almirante, Romualdi, Rauti oltre al compianto senatore Ajmone Finestra e tanti altri personaggi della politica nazionale andare a Fondi come atto dovuto e un riconoscimento a un uomo che ha speso la sua vita per gli ideali e per il partito. È stato segretario di sezione a Fondi, componente della direzione provinciale e del comitato centrale del Movimento Sociale Italiano. Da oggi la città di Fondi che lui molto amava è certamente più povera, ma è comunque ricca dei riferimenti che lui ha lasciato e quella politica che ha sempre interpretato con passione e con servizio. A nome della comunità politica ed umana della destra pontina che ho avuto l’onore di rappresentare rendo omaggio a un galantuomo della politica”.





“Ci ha lasciato un uomo straordinario, vicino a Giorgio Almirante e Donna Assunta Almirante”, il messaggio del consigliere regionale della Lega Angelo Tripodi. “La nostra comunità e la comunità di Fondi perdono un punto di riferimento. Nicola Macaro, detto Nicolino, è stato consigliere comunale e storico segretario della sezione del Movimento Sociale Italiano di Fondi”.

“La sua passione politica, il suo amore viscerale per questa terra, il coraggio e la determinazione che hanno caratterizzato il suo impegno, sono il prezioso patrimonio che lascia a chi ha avuto l’onore e la fortuna di crescere al suo fianco”, ha detto il consigliere comunale di Fondi Vera Francesco Ciccone. “Leggere le parole di tanti concittadini, giovani e meno giovani, il loro ricordo, il rispetto coltivato anche da chi rappresentava ideali opposti, ci riporta ad una dimensione della Politica che purtroppo, da qualche anno a questa parte, non è più di moda. Buon viaggio, Nicolino”.

“Persona di grandi principi, che ha speso la sua vita in modo esemplare, coerente, sempre venendo a difesa dei più deboli”, la descrizione di Macaro fatta dal concittadino Gianfranco Antonetti, a lungo tra gli esponenti più attivi della sinistra provinciale. “Ha saputo mantenere con dignità alto il suo credo politico, profondendo per una vita intera la sua militanza politica nel Movimento Sociale Italiano, in cui ha ricoperto incarichi importanti a livello locale, provinciale, regionale e nello stesso consiglio comunale di Fondi, rispettando le idee altrui. Un anello di storia cittadina, e non solo, che viene a mancare. La politica per Nicola significava battersi per un ideale, per una società migliore. E’ stato da riferimento per coloro che anche con fede politica diversa hanno tanto appreso da Nicola. Ha sempre messo a disposizione le sue conoscenze ai vari livelli per aiutare coloro che per le incertezze e le difficoltà di vita gli si rivolgevano avendo contezza della sua generosità, della sua propensione sociale, solidale. Ciao Nicola, anche per me, per la mia famiglia sei stato una persona da cui abbiamo attinto comportamenti e valori fondamentali di vita. Resterai nei nostri cuori”.